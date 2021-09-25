Улан-Удэ, 25 сентября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели 72 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 75 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 58 510. Из них излечились от COVID-19 к настоящему времени 50 036 человек.