Вашингтон, 25 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Решение властей Китая об освобождении двух граждан Канады, арестованных в 2018 году приветствовала администрация Белого дома. Об этом 25 сентября сказано в распространённом Госдепом США заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

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«Правительство США и международное сообщество приветствуют решение властей КНР освободить граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спэйвора», — сказано в заявлении Блинкена.

Также госсекретарь США отметил, что граждане Канады содержались два с половиной года под стражей «необоснованно» и отметил, что в администрации США рады возвращению канадских граждан на родину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал о возвращении на родину двоих граждан Канады, которые были освобождены из тюрьмы властями Китая. Отмечается, что незадолго до этого в Канаде по решению Верховного суда была освобождена из-под домашнего ареста финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая вылетела на родину в Китай сразу же после освобождения.