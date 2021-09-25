Петропавловск-Камчатский, 25 сентября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Медаль МЧС России была вручена машинисту-крановщику Евгению Шестакову за спасение людей из горящего здания на Камчатке. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

ЧП произошло 1 июня 2021 года в Петропавловске-Камчатском. В строящемся здании школы начался пожар, пламя распространилось моментально, и часть строителей оказалась в огненной ловушке. Пути выхода были отрезаны плотной стеной дыма. Это увидел крановщик Шестаков, он в это время управлял строительным краном.

Коллега Шестакова прицепил к стреле крана бадью, а крановщик стал осторожно спускать ёмкость с забравшимися туда строителями. Благодаря действиям Шестакова люди были спасены.

За спасение людей машинист-крановщик Шестаков был награждён медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».