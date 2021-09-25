Норильск, Красноярский край, 25 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В Норильске Красноярского края вынесен приговор по уголовному делу о гибели и травмировании двух женщин в результате обрушения кровли дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Обрушение кровли здания в Норильске

На скамье подсудимых оказались главный инженер и начальник ремонтно-эксплуатационного участка управляющей компании «ЖКС». По данным ведомства, в нарушение правил они не провели работы по восстановлению частично разрушенной ураганом 21 марта 2016 года кровли многоквартирного дома. Жители также не были предупреждены об опасности.

23 марта того же года часть кровли сорвало порывом ветра, а обломки упали на землю, где находились люди. В результате погибла 33-летняя местная жительница, 56-летняя горожанка получила тяжкий вред здоровью.

По итогам процесса подсудимые были признаны виновными по ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ. Оба приговорены к ограничению свободы на три года.

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