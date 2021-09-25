Новосибирск, 25 сентября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области на новую ферму в АО «Калачинское» завезли первую партию племенных нетелей герефордской породы. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Корова

«Первая партия герефордов насчитывает 50 голов, а в планах — поступление около 3000. Площадка для размещения животных подготовлена: по периметру имеются секции для свободного выпаса скота, размещен корм, и установлены поилки», — уточнили в минсельхозе.

Отмечается, что подготовка к началу работы откормочной площадки длится в хозяйстве уже год. Всего планируется строительство четырёх откормочных ферм на 16 тысяч голов.