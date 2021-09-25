Нью-Йорк, США, , 05:51 — REGNUM На полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и Игоря Ховаева (Россия). Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

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пресс-служба МИД Азербайджана «Стороны провели обмен мнениями о продвижении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учётом новых реалий в регионе. До сведения противоположной стороны была доведена известная позиция Азербайджана по постконфликтной ситуации».

По информации азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась «по инициативе противоположной стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о готовности республики к постепенному урегулированию отношений с Турцией и организации встречи представителей двух стран на высшем уровне.

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