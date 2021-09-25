Нью-Йорк, США, 25 сентября 2021, 05:51 — REGNUM На полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и Игоря Ховаева (Россия). Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
По информации азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась «по инициативе противоположной стороны».
Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о готовности республики к постепенному урегулированию отношений с Турцией и организации встречи представителей двух стран на высшем уровне.
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