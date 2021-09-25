Новосибирск, 25 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. В Новосибирске рассмотрен иск прокурора в интересах несовершеннолетнего, которого в подъезде покусала собака. Об этом сообщил Калининский районный суд города.

Давид де Конинк. Нападение собак. XVII века

Отмечается, что иск мотивирован тем, что в подъезде многоквартирного дома собака породы питбультерьер, принадлежащая женщине, покусала несовершеннолетнего ребенка.

«Несовершеннолетним перенесены физические страдания в виде сильной боли от травмы и дальнейшего лечения, в связи с получением болезненных уколов. Нравственные страдания связаны с испытанным чувством страха, как в момент укуса, так и после при виде других собак», — говорится в сообщении суда.

С хозяйки животного в пользу представителя несовершеннолетнего просили взыскать компенсацию морального вреда в сумме 300 000 рублей. Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал 90 000 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.