Тегеран, , 06:54 — REGNUM 24 сентября министр разведки Ирана Эсмаил Хатибпредостерег антиреволюционные элементы от сокрушительного ответа, если они подумают о проведении диверсий на территории Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хатиб также осудил действия террористических группировок в Иракском Курдистане, призвав изгнать их из ближневосточного региона.

Ранее начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери предупредил террористические группировки, обосновавшиеся в Иракском Курдистане, что, если они продолжат злонамеренную деятельность, Иран окажет серьёзное сопротивление.

Он отметил, что чиновников в Иракском Курдистане не волнует этот вопрос, подчеркнув, что слабости центрального правительства Ирака вызваны присутствием США в стране, что привело к активному присутствию террористических групп на севере страны.

Бакери также сообщил, что террористические группировки, спонсируемые США, Израилем и некоторыми арабскими государствами, пытались расширить масштабы террористических операций.