Тегеран, , 06:57 — REGNUM 24 сентября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахианна встрече со своим сингапурской коллегой Вивиан Балакришнанрассмотрел вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Встреча состоялась в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи. Амир Абдоллахиан упомянул о качественном развитии политических и парламентских отношений между Ираном и Сингапуром и призвал к решению существующих экономических проблем. Он также указал на соглашение об избежании двойного налогообложения, которое готово к подписанию обеими сторонами.

В другом месте своего выступления иранский дипломат приветствовал инвестиции Сингапура в нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана, а также в развитие портов и туризма.

Амир Абдоллахиан выразил готовность Ирана к налаживанию сотрудничества в области безопасности, борьбы с терроризмом, наркотиками, а также организованной преступностью.

Иранский представитель высоко оценил сотрудничество в АСЕАН и успешное проведение заседания Совместной экономической комиссии.

Между тем, Балакришнан охарактеризовал двусторонние отношения как стабильные, значительные и уважительные.