Тегеран, 25 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В связи с прекращением поставок топлива из Турции иранская сторона заявила о готовности оказать содействие Армении в данном направлении, заявил чиновник 24 сентября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава Совместной торгово-промышленной палаты Ирана и АрменииХервик Яриджанянсообщил, что объем экспорта из Ирана в Армению значительно увеличился, при этом власти Армении увеличили расходы на импорт, что может негативно сказаться на торговле.

По его словам, Армения установила пограничный пункт на совместной границе с Ираном, чтобы взимать плату с каждого грузовика более чем за 130 долларов. «Летом импорт топлива из Ирана неожиданно увеличился», — заявил Яриджанян, отметив, что прекращение импорта топлива из Турции после войны между Арменией и Азербайджанской Республикой вызвало всплеск экспорта иранского сырья.

«Армения импортирует много сырья и строительных материалов из Ирана», — подчеркнул он, призвав к расширению торговых связей между двумя дружественными странами.