Тегеран, 25 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Ливанское движение сопротивления «Хезболла» заявило, что второй иранский танкер с мазутом пришвартовался в порту Баньяс в Сирии для транзита топлива в Ливан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 сентября.

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Второе судно, перевозившее мазут из Ирана, прибыло в порт Баньяс в Сирии 23 сентября в 22:00 по местному времени. Первая флотилия иранских танкеров, перевозивших топливо для ливанского народа, прибыла в Ливан 16 сентября. Груз также был выгружен в сирийском порту и доставлен в Ливан через сирийскую территорию, что было позитивно встречено ливанским народом, который остро нуждается в топливе.

Ливан переживает финансовый кризис с 2019 года. Ливанский народ столкнулся с наихудшей ситуацией в августе 2021 года, когда острая нехватка топлива нанесла ущерб экономике и оказанию общественных услуг.

Лидер движения «Хезболла»Сайед Хасан Насралла предложил импортировать топливо из Ирана в обмен на оплату ливанскими лирами. В результате подготовительных мероприятий, проведенных обеими сторонами, в Ливан направились три иранских танкера.