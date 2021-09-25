Киев, 25 сентября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Украина превратилась в «проходной двор и отстойник для преступников», заявил бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 24 сентября в эфире телеканала «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Украина — проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники точно знают, что каждого можно отпустить», — сказал политик.

По его словам, коррупция охватила все уровни украинских правоохранительных органов.

«Надо решать вопросы — ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу», — отметил экс-президент.

Саакашвили считает, что из-за такой ситуации в стране расцвело беззаконие.

«Как может такой полицейский что-то предотвращать?.. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля министр финансов Украины Сергей Марченко назвал Михаила Саакашвили «шулером с большой дороги», а также «приезжим гастарбайтером». После экс-президент Грузии заявил, что считает главу украинского минфина «дешевой козявкой и ничтожеством».