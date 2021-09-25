Кемерово, 25 сентября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Назначен новый директор кемеровского аэропорта. Об этом сообщили в самой воздушной гавани.

Airkem.ru Николай Тарануха

«Руководством ООО «Новапорт Холдинг» принято решение о назначении Николая Таранухи на должность директора ООО «Международный аэропорт Кемерово им. А. А. Леонова», — говорится в официальном сообщении.

К своим обязанностям он приступит в конце сентября.

По официальным данным, Николай Тарануха окончил Томский государственный университет по специальности «менеджмент». Свою карьеру начал в 2000 году в «ТомскАвиа» в должности инженера группы договоров коммерческого отдела. С 2006 по 2020 год работал в аэропорту Томска на руководящих должностях, с сентября 2020 года — в новосибирском аэропорту в должности руководителя коммерческого управления по авиационной деятельности.

Отмечается, что на новом посту Тарануха сосредоточится на реконструкции аэродромного комплекса, а также повышении эффективности работы предприятия. Также будет продолжена работа по привлечению новых авиакомпаний-партнёров, развитию маршрутной сети, повышению уровня сервиса для пассажиров и авиакомпаний и доступности авиаперевозок для жителей Кемеровской области.