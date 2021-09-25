Нью-Мексико, США, 25 сентября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Женщина-военнослужащая рассказала о нападении на неё группы афганских беженцев из числа размещённых на армейской базе в американском штате Нью-Мексико. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба командования объекта.

(сс) U.S. Marine Corps. Staff Sgt. Victor Mancilla Эвакуация мирного населения из Афганистана

Уточняется, что инцидент произошёл 19 сентября на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико. Женщина-военнослужащая сообщила о нападении на неё группы мужчин из числа афганских беженцев, эвакуированных из Кабула.

Отмечается, что женщине была оказана необходимая помощь, а меры безопасности на базе усилены. Детали инцидента не разглашаются, расследованием произошедшего занимается ФБР.

В настоящее время на территории США находятся около 37 тысяч беженцев из Афганистана. Всего американские власти предполагают принять к 2022 году до 95 тысяч афганцев. В настоящее время людей размещают на территории американских военных баз за рубежом, в США доставка беженцев приостановлена из-за вспышки кори среди них.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эвакуация афганских беженцев в США возобновится после завершения их вакцинации от кори.