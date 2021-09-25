Тегеран, , 07:03 — REGNUM 24 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси, прибыв в провинцию Илам, выразил надежду, что первый визит его администрации в регион проложит путь к прекращению многочисленных внутренних проблем в провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

24 сентября Раиси прибыл в провинцию Илам. Он указал на соседство провинции с Ираком, заявив, что активизация приграничных рынков поможет активизировать торговые обмены в регионе.

Придавая большое значение компетентным кадрам провинции как ее особому потенциалу, президент отметил, что Илам обладает возможностями для активизации сельскохозяйственной и промышленной сфер.

Глава исполнительной власти также выразил благодарность людям, которые сыграли ключевую роль в защите страны в течение восьми лет навязанной войны с Ираком. «Народ Илама выступил против врагов-баасистов и посвятил множество усилий делу ислама и революции», — отметил он.