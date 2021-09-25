Нью-Йорк, США, , 05:17 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал создать сильную и независимую Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обладающую расширенными полномочиями на фоне пандемии COVID-19. Об этом он заявил 24 сентября во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

По мнению Моррисона, мировое сообщество обязано научиться «предотвращать будущие пандемии». Для этого ВОЗ должна стать «сильной и независимой», а её полномочия по эпиднадзору и реагированию на пандемии должны быть «расширены». Стремление к созданию организации, «способной защитить всех нас в обстоятельствах, подобных нынешним», является обязанностью каждой страны — члена ВОЗ.

Скотт Моррисон «Австралия призвала к независимому расследованию, и рассматривает понимание причин этой пандемии как необходимый, а не политический вопрос, важный для предотвращения следующей. Нам нужно это знать, чтобы предотвратить смерти и бедствия, которые снова обрушатся на мир, и это единственная мотивация».

Моррисон подчеркнул, что странам следует «ускорить работу по изучению того, как впервые появился COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к саммиту ООН по продовольственным системам заявил о недопустимости ситуация, когда на фоне развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают умирать от голода.

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