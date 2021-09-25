Австралия призвала расширить полномочия ВОЗ и установить причину COVID-19
Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал создать сильную и независимую Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обладающую расширенными полномочиями на фоне пандемии COVID-19. Об этом он заявил 24 сентября во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По мнению Моррисона, мировое сообщество обязано научиться «предотвращать будущие пандемии». Для этого ВОЗ должна стать «сильной и независимой», а её полномочия по эпиднадзору и реагированию на пандемии должны быть «расширены». Стремление к созданию организации, «способной защитить всех нас в обстоятельствах, подобных нынешним», является обязанностью каждой страны — члена ВОЗ.
Моррисон подчеркнул, что странам следует «ускорить работу по изучению того, как впервые появился COVID-19».
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к саммиту ООН по продовольственным системам заявил о недопустимости ситуация, когда на фоне развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают умирать от голода.