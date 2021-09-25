Тегеран, 25 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. 24 сентября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что сегодня терроризм стал распространенным явлением в мире, отметив, что убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани на территории Ирака является вопиющим примером террористической акции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан сделал эти замечания на встрече с председателем Генеральной Ассамблеи ООНАбдуллой Шахидом в Нью-Йорке.

Он отметил, что в Иране был создан международный юридический комитет для судебного преследования за убийство генерала Сулеймани и привлечения к ответственности спонсоров и исполнителей такого преступления. Иранский дипломат подчеркнул: «Конечно, ООН может сыграть важную роль в этом отношении».

Амирабдоллахиан, тем временем, указал на конструктивную роль Исламской Республики Иран в сотрудничестве со странами региона в борьбе с терроризмом от Ливана до Ирака и Афганистана.

Он также отметил, что санкции превратились в инструмент террористов против наций, и заявил: «Генеральная Ассамблея ООН должна выступить против беззакония и односторонности США, укрепив основы принципа многосторонности».

Министр иностранных дел Ирана также выразил сожаление в связи с тем, что США распространяют терроризм в области здравоохранения и фармацевтики, подчеркнув необходимость серьезного реагирования международного сообщества на такой подход.