Тегеран, 25 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. 24 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и его киргизский коллега Руслан Казакбаев обсудили двусторонние отношения, в частности торгово-экономическое сотрудничество, на встрече в кулуарах конференции Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи министр иностранных дел Киргизии поздравил Амирабдоллахяна с назначением на пост главы МИД Ирана и предложил осуществлять прямые рейсы между Бишкеком и Тегераном. Казакбаев также выразил готовность использовать возможности иранского портового города Бандар-Аббас для транзитного сотрудничества.

Казакбаев охарактеризовал торговые отношения и участие частного сектора как постоянную основу для двустороннего экономического сотрудничества. Он выразил сожаление по поводу ухудшения экономических связей с Тегераном, призвав к расширению таких отношений и выразив готовность содействовать присутствию иранского частного сектора в Киргизии.

Амирабдоллахиан отметил, что внешняя политика нового иранского правительства отдает приоритет соседям Ирана. Он поблагодарил Киргизию за поддержку членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества и выразил надежду, что постоянное членство увеличит товарооборот между двумя странами.