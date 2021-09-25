Тегеран, 25 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. 24 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде подверг резкой критике правительство Великобритании за то, что оно не выплачивает свои долги Ирану, которые были отложены более чем на 40 лет, и заявил, что Тегеран ожидает практических мер со стороны Лондона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Резкие твиты могут вызвать интересные заголовки. Но лозунги никогда не смогут заменить законные вердикты, вынесенные судами. Как ясно дал понять глава МИД @ Amirabdollahian, Великобритания должна принять давно назревшее изменение своего подхода», — написал Хатибзаде в твиттере.

Министр иностранных дел Ирана на встрече со своим британским коллегой в среду в Нью-Йорке призвал его осуществить выплату долга, просроченного на четыре десятилетия.

На встрече министров иностранных дел двух странХоссейна АмирабдоллахиянаиЭлизабет Трассв кулуарах конференции Генеральной Ассамблеи ООН стороны обменялись мнениями о двусторонних связях, Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) и последних событиях в Афганистане.

Министр иностранных дел Ирана заявил на встрече, что восстановление двусторонних отношений требует серьезных усилий, подчеркнув, что выплата отложенного на четыре десятилетия британского долга необходима в целях дальнейшего укрепления сотрудничества.