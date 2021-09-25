Новосибирск, 25 сентября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» в августе составил 798 583 пассажира. Это на 8,8% больше аналогичного показателя августа 2019 года, сообщили в воздушной гавани.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Уточняется, что на внутрироссийских рейсах обслужено 709 717 пассажиров — на 26,6% больше показателя августа 2019 года, а на международных рейсах — 88 792 пассажира.

«Самыми динамичными направлениями августа по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (127,4%), Улан-Удэ (95,4%), Ростов-на-Дону (89,3%), Новокузнецк (77,0%), Якутск (74,5%). При этом самыми популярными направлениями юга России по итогам августа 2021 года среди пассажиров остаются Анапа (95,9%) и Сочи (76,1%). На московском направлении рост пассажиропотока к 2019 году составил 6,4%, на Санкт-Петербурге +23,7%», — рассказали в «Толмачёво».

Отмечается также, что в августе обработано 2907 тонн груза и почты, с начала года — 21 694 тонны.