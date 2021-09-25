Оттава, 25 сентября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Два гражданина Канады возвращаются на родину после освобождения их из тюрьмы властями Китая. Об этом 25 сентября сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своём обращении к нации.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Трюдо уточнил, что самолёт, на борту которого находятся граждане Канады Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая.

«Мы знаем, что канадцы счастливы, что двое наших сограждан, о которых мы так часто думали в последнюю тысячу дней, сейчас на пути домой», — отметил премьер-министр Канады.

Двое канадских граждан были освобождены властями Китая синхронно с освобождением из-под домашнего ареста в Ванкувере финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. В настоящее время Ваньчжоу вылетела на родину, в Китай.

Власти Китая предъявили Ковригу и Спэйвору обвинения в шпионаже в декабре 2018 года. Незадолго до этого в 2018 году в Канаде была задержана финдиректор Huawei Ваньчжоу, поэтому неоднократно высказывались предположения, что арест Китаем канадских граждан был инициирован в ответ на арест Ваньчжоу.

Спэйвор был приговорён к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации. Информация о приговоре Ковригу не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что финдиректор Huawei Ваньчжоу собирается вылететь в Китай после своего освобождения из-под домашнего ареста.