Киев, 25 сентября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Российские разведывательные самолеты якобы вторглись в зону украинских военных учений в Черном море, 25 сентября говорится в заявлении на странице вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По утверждениям Киева, Су-24МР и Ил-20, предположительно принадлежащие ВКС РФ, появились в районе проведения стрельб украинских зенитно-ракетных комплексов и «нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону».

В заявлении также говорится, российские самолеты будто бы «пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 «Рейс», по которым зенитчики ВСУ должны были вести огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта пресс-секретарь украинской пограничной службы Андрей Демченко заявил, что вертолет Ми-8, якобы принадлежащий Вооруженным силам России, нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области.