Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Вице-президент Netflix по коммуникациям Ричард Сиклос объявил о своём уходе из компании. Об этом 24 сентября сообщил портал Deadline.

(сс) Stock Catalog Netflix

Пока Сиклос не сообщил, чем будет заниматься после ухода из Netflix. До прихода в онлайн-кинотеатр, он на протяжении семи лет руководил PR-отделом Time Warner, а до этого был известным журналистом, писавшим для таких изданий, как Fortune, The New York Times и Business Week.

Напомним, в сентября 2020 года Netflix покинула Синди Холланд, которая занимала должность главного контент-менеджера потокового сервиса, она проработала в компании 18 лет. На её место пришла Бела Баджария.