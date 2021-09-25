Разведку у границ России вели 67 самолётов-шпионов и 12 беспилотников
Москва, 25 сентября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 79 летательных аппаратов иностранных государств (67 самолётов-разведчиков и 12 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 24 сентября опубликовала газета «Красная звезда».
Истребители дежурных сил ПВО девять раз вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.
Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 235 лётных смен на 67 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 1000 перелётов.
По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 9,5 тыс. практических мероприятий на 142 полигонах. Было выполнено около 1,5 тыс. занятий по вождению, из них 49% — ночью. Десантниками было выполнено более 6,2 тыс. прыжков с парашютом.
Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли около 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.
В рамках гособоронзаказа в войска были отремонтированы и поставлены автомобили КамАЗ-4350 и боевые машины пехоты БМП-2.
Как сообщало ИА REGNUM, два боевых корабля Италии и Испании вошли в акваторию Чёрного моря.
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