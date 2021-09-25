Москва, 25 сентября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 79 летательных аппаратов иностранных государств (67 самолётов-разведчиков и 12 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 24 сентября опубликовала газета «Красная звезда».

Mil.ru Истребитель ВКС России

Истребители дежурных сил ПВО девять раз вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 235 лётных смен на 67 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 1000 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 9,5 тыс. практических мероприятий на 142 полигонах. Было выполнено около 1,5 тыс. занятий по вождению, из них 49% — ночью. Десантниками было выполнено более 6,2 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли около 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа в войска были отремонтированы и поставлены автомобили КамАЗ-4350 и боевые машины пехоты БМП-2.

Как сообщало ИА REGNUM, два боевых корабля Италии и Испании вошли в акваторию Чёрного моря.

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