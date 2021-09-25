Вашингтон, 25 сентября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Комикс, рассказывающий о жизни 39-го президента США Джимми Картера, подготовило к продаже американское издательство TidalWave. Об этом 25 сентября сообщает агентство Reuters.

National Archives and Records Administration Джимми Картер

История о Картере поступит в продажу с 1 октября. Комикс будет рассказывать о жизни экс-президента США, о его семье и о взаимоотношениях с супругой Розалин и, конечно же, о его становлении как политика, пути в Белый дом и о работе на посту главы государства.

Издательство TidalWave выпустит комикс о Картере в рамках серии комиксов под названием Political Power («Политическая власть»). Данная серия выпускается уже 11 лет, героями комиксов становились действующий президент США Джозеф Байден, а также экс американские лидеры Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш — младший, а также другие известные политики.

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