Москва, , 04:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «мечется по мировым площадкам», продвигая «безнадежные украинские дела», вместо реализации других вопросов. Об этом написал 25 сентября в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так сенатор оценил доклад Счетной палаты ЕС о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине. По словам парламентария, Брюссель не желает видеть Киев в составе ЕС или НАТО.

Пушков сообщил, что европейские политики занимали такую позицию еще в 2015 году.

«Еще в 2015 г. мне однозначно говорили в Париже на высоком уровне: «Если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту черную дыру коррупции«», — отметил он.

Сенатор подчеркнул, что ситуация не изменилась и Зеленский продолжает заниматься бессмысленными вопросами.

«Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа «Крымской платформы» и призывая ООН заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Алексей Пушков написал о том, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон выглядел провалом из-за «медийной бури» по ситуации с выводом войск США из Афганистана.

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