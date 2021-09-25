Красноярск, 25 сентября, 2021, 04:07 — ИА Регнум. В субботу, 25 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, мокрый снег, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на р. Енисей

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В 07:55 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 25 на 26 сентября ожидается +0… +2 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 сентября, в Красноярске до +7… +9 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −1… +2 °C, без осадков.

В понедельник, 27 сентября, в Красноярске ожидается до +6… +7 °C днём и до +0… +3 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные осадки в виде ливня, града, мокрого снега и снега ожидаются в ряде регионов России.