Нью-Йорк, США, , 03:50 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября провёл в Нью-Йорке встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает пресс-служба офиса Генсека ООН.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Встреча состоялась в рамках недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

пресс-служба офиса Генерального секретаря ООН «Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество России и ООН по широкому кругу вопросов. Стороны также обменялись мнениями о последнем развитии событий в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине».

Напомним, что в Нью-Йорке 22 сентября состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России, США, Великобритании, Франции и Китая, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, с Гутеррешем, на которой стороны подчеркнули необходимость оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил главу МИД России Сергея Лаврова о возможности «серьёзных последствий» появления специалистов российских ЧВК в Мали.

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