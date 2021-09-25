Париж, 25 сентября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Возведение кирпичной стены для защиты города от проникновения наркоманов начали власти на севере Парижа. Об этом 24 сентября сообщил телеканал BFMTV.

Цитата из х/ф «Взрослые игры». Реж. Макс Уинклер. 2018. США Главная героиня с братом-наркоманом

Был заложен кирпичом туннель под кольцевой дорогой в районе парка Порт-де-ля-Виллет. Ночью возле туннеля дежурит наряд полиции, чтобы не дать наркоманам разобрать стену.

Строительство стены было решено начать после депортации 130 наркоманов из района площади Сталинград и парка Жарден-д'Эоль, местные жители здесь уже много месяцев безуспешно жаловались на обострение криминогенной ситуации. Полицейские вывезли на автобусах всех потребителей запрещённых веществ к кольцевой дороге и организовали здесь «зону повышенной безопасности», чтобы предотвратить проникновение депортированных в соседние пригороды Обервилье и Пантен.

Жители этих районов были возмущены решением властей, а мэр коммуны Пантен заявил, что идея собрать наркоманов в одном месте никак не поможет укрепить безопасность, а стену любой желающий сможет обойти по переходам, расположенным в нескольких десятках метров от неё. По свидетельствам очевидцев, сразу после отъезда полиции правонарушители из «зоны безопасности» стали разбредаться по соседним улицам.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии полицейскими во Франции крупной партии наркотика массой 650 килограммов.