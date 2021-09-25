Вашингтон, 25 сентября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Владельцы консоли PlayStation 4 получили бесплатный доступ сразу к первой и второй игре серии Deltarune. Об этом 24 сентября сообщил портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 4

Примечательно то, что разработчик первой Deltarune предоставил возможность поклонникам его творчества поиграть в сиквел бесплатно сразу после его релиза. Он сообщил, что хочет выпустит третью, четвёртую и пятую части игры одновременно, и отметил, что как только это произойдёт, он начнёт брать плату сразу за весь набор Deltarune. Обладатели PlayStation 5 могут сыграть в игры серии с помощью функции обратной совместимости.

Для справки: разработкой серии Deltarune занимается геймдизайнер Тоби Фокс, который также является автором игры Undertale. Релиз первой части Deltarune состоялся на 31 октября 2018 года.