Финдиректор Huawei покинет Канаду после решения суда об отмене ареста
Ванкувер, Канада, 25 сентября, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу вылетит в Китай в ближайшее время из Канады. Об этом 25 сентября сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что Ваньчжоу вылетит вечером 25 сентября по времени тихоокеанского побережья Канады. Финдиректор компании Huawei получила возможность вылететь в Китай согласно решению Верховного суда провинции Британская Колумбия в Ванкувере. Суд снял с Ваньчжоу все ограничения в связи с освобождением из-под домашнего ареста и прекращением процедуры экстрадиции в США.
Дело Ваньчжоу продолжается с 2018 года, когда она была задержана в аэропорту Ванкувера по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. Она обвинялась в нарушении торговых санкций против Ирана, которые Ваньчжоу якобы пыталась обойти, предоставляя банкам ложную информацию. В декабре 2018 года она была освобождена судом под залог семь миллионов долларов. Ваньчжоу должны была круглосуточно находиться под наблюдением правоохранительных органов, а её передвижения по городу были существенно ограничены.
Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении судом в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.