Ванкувер, Канада, 25 сентября, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу вылетит в Китай в ближайшее время из Канады. Об этом 25 сентября сообщает агентство Reuters.

Kremlin.ru Мэн Ваньчжоу

Уточняется, что Ваньчжоу вылетит вечером 25 сентября по времени тихоокеанского побережья Канады. Финдиректор компании Huawei получила возможность вылететь в Китай согласно решению Верховного суда провинции Британская Колумбия в Ванкувере. Суд снял с Ваньчжоу все ограничения в связи с освобождением из-под домашнего ареста и прекращением процедуры экстрадиции в США.

Дело Ваньчжоу продолжается с 2018 года, когда она была задержана в аэропорту Ванкувера по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. Она обвинялась в нарушении торговых санкций против Ирана, которые Ваньчжоу якобы пыталась обойти, предоставляя банкам ложную информацию. В декабре 2018 года она была освобождена судом под залог семь миллионов долларов. Ваньчжоу должны была круглосуточно находиться под наблюдением правоохранительных органов, а её передвижения по городу были существенно ограничены.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении судом в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.