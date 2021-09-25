Нью-Дели, , 02:41 — REGNUM Общий международный протокол поездок в условиях пандемии предложил ввести индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе саммита Quad, в котором принимают участие лидеры США, Австралии, Индии и Японии. Об этом 25 сентября сообщил на брифинге первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла.

Нарендра Моди India.gov.in

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Кроме того, председатель правительства предложил добиться договоренностей о взаимном признании сертификатов на разные вакцины от коронавирусной инфекции. По словам Шринглы, предложения Моди были хорошо оценены всеми участниками встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября Минздрав России призвал государства G20 («Группа двадцати») взаимно признать факты вакцинации от COVID-19 препаратами, которые одобрены в странах организации.