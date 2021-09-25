Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Политические причины сдерживают военные контакты между США и Россией, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 24 сентября на брифинге.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так он оценил недавнее заявление главы Комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марка Милли по поводу возможного расширения военных связей между двумя странами. По словам Кирби, сотрудничество двух стран в этой сфере приостановлено из-за якобы «агрессивных действий России на Украине».

Вместе с тем представитель Пентагона отметил, что военные США и РФ продолжают взаимодействовать, чтобы избежать инцидентов или урегулировать конфликтные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября кандидат на должность постпреда США при НАТО Джулиэнн Смит заявил, что Россия в течение ближайших десяти лет останется главной военной угрозой для Вашингтона и Североатлантического альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: В США назвали Россию главной военной угрозой на ближайшие годы