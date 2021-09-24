Вашингтон, 25 сентября, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Политические причины сдерживают военные контакты между США и Россией, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 24 сентября на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Так он оценил недавнее заявление главы Комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марка Милли по поводу возможного расширения военных связей между двумя странами. По словам Кирби, сотрудничество двух стран в этой сфере приостановлено из-за якобы «агрессивных действий России на Украине».

Вместе с тем представитель Пентагона отметил, что военные США и РФ продолжают взаимодействовать, чтобы избежать инцидентов или урегулировать конфликтные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября кандидат на должность постпреда США при НАТО Джулиэнн Смит заявил, что Россия в течение ближайших десяти лет останется главной военной угрозой для Вашингтона и Североатлантического альянса.