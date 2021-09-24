Ярославль, 25 сентября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» уволил главного тренера Андрея Скабелку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на издание «Спорт-Экспресс».

ХК «Локомотив» Андрей Скабелка на матче 22 сентября

Информируя об увольнении наставника, «Спорт-Экспресс» ссылается на агента Андрея Скабелки. По версии издания, новым главным тренером «Локомотива» будет экс-наставник московского ЦСКА Игорь Никитин. Помогать специалисту в ярославском клубе будут уже работавший в Ярославле тренер Дмитрий Юшкевич и тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков.

Официально в пресс-службе «Локомотива» не подтверждают, но и не опровергают отставку Скабелки. Если она все же состоится, то повторится ситуация двухлетней давности. 24 сентября 2019 года был уволен главный тренер «Локомотива» канадец Крейг Мактавиш. 25 сентября ярославский клуб проведет домашний матч против уфимского «Салавата Юлаева».