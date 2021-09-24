Москва, 25 сентября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Сильные осадки в виде ливня, града, мокрого снега и снега ожидаются в ряде регионов России. Об этом 24 сентября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, ожидаются в Иркутской области. В ряде районов возможно установление временного снежного покрова. В ряде регионов европейской части России возможны заморозки. В Башкирии и Челябинской области температура воздуха опустится до — 8 градусов, а в Свердловской, Курганской областях термометры покажут пять градусов мороза.

Азиатская часть России уже большей частью оказалась во власти заморозков. Урал, Западная Сибирь, Красноярский край, Якутия, Чукотка, Магаданская область — здесь температура воздуха ночью ожидается ниже нуля градусов.

В Краснодарском крае, на территории города-курорта Сочи начиная с 25 сентября прогнозируются сильные осадки в виде ливней с грозами и градом. Ожидается сильный шквалистый ветер, скорость отдельных порывов до 22 м/сек. В акватории Чёрного моря существует опасность формирования смерчей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что продолжительное бабье лето начнется в центре Европейской России с 27 сентября.