Вашингтон, 25 сентября, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Стихийный лагерь беженцев из Гаити на окраине американского города Дель Рио (штат Техас), расположенного недалеко от границы с Мексикой, ликвидировали власти Соединенных Штатов. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас 24 сентября в ходе пресс-конференции.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

По его словам, всего через указанный объект с 9 сентября прошло почти 30 тысяч мигрантов. Майоркас отметил, что власти уже депортировали часть беженцев в Гаити. Остальные мигранты из лагеря распределены по учреждениям иммиграционной службы США в других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что число гаитянских мигрантов в лагере под Дель-Рио сократилось до 225.