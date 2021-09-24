Вашингтон, 25 сентября, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Штраф в размере $1,9 млн выписал минтранс США американской авиакомпании United Airlines за долгое нахождение ее самолетов на летном поле. Об этом ведомство сообщило 24 сентября на своем сайте.

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По информации министерства, с декабря 2015 года по февраль 2021 год компания позволила 20 самолетам, выполнявшим внутренние рейсы, оставаться на летном поле более трех часов, а пяти международным бортам — более четырех часов, что является нарушением законодательства страны. Речь идет о воздушных суднах, оборудованных 30 пассажирскими местами и более.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля федеральное управление авиации США оштрафовало американскую авиастроительную корпорацию Boeing на $6,6 млн за невыполнение взятых на себя обязательств, связанных с улучшением безопасности производимых ею самолетов, а также с двумя другими предписаниями.