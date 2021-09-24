Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Эвакуацию посетителей и сотрудников магазина Disney на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка провели полицейские после получения информации о бомбе, заложенной в здании. Об этом 24 сентября сообщило издание The Sun.

Juan Lupión Полиция Нью-Йорка

Территорию вокруг магазина оцепили. На месте находятся более десятка автомобилей полиции, включая фургон саперов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа на Таймс-сквер в Нью-Йорке обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Полиция экстренно эвакуирвала людей с прилегающей территории.

Читайте также: На центральной площади Нью-Йорка найден предмет, похожий на бомбу