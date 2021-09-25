Кальяри, Италия, , 00:23 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в пятницу, 24 сентября, раскритиковал правоохранительные органы за арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Карлес Пучдемон President.cat

«Италия не должна вмешиваться в чужие вендетты», — сказал Сальвини, подразумевая, что единственная «вина» Пучдемона — в политическом споре с властями Испании.

Как сообщалось ранее, Пучдемон был задержан на Сардинии, но позже по решению суда отпущен на свободу до следующего заседания, которое состоится 4 октября 2021 года. Ему предписано не покидать остров.