Минск, 25 сентября, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Действующая из-за рубежа белорусская оппозиционная инициатива ByPol опубликовала новое расследование обстоятельств убийства минского диссидента Романа Бондаренко. В отличие от белорусских следком и Генпрокуратуры, оппозиционерам поимённо известны участники акции устрашения, завершившейся избиением диссидента и его скоропостижной смертью.

Amnesty.org Белоруссия

Согласно материалам расследования, скончавшийся 12 ноября 2020 года в реанимации минской больницы скорой помощи Роман Бондаренко был избит накануне вечером членами банды, деятельность которой координировала с силовиками пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. ByPol на основе данных белорусского МВД, полученных якобы в результате взлома базы данных министерства, поимённо называет избивавших Бондаренко.

На основе аудиозаписей телефонных разговоров и других данных ByPol утверждает, что Романа Бондаренко на «Площади перемен» (площадка между домами в минском микрорайоне) избивал многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, инструктор по спецподготовке СОБР Дмитрий Шакута.

В применении насилия в отношении погибшего от перелома черепа подозревается также старший прапорщик СОБРа Евгений Тимановский. Названы также фамилии и других собровцев, осуществлявших поддержку пропрезидентской криминальной группы.

Напомним, расследование резонансного уголовного дела об обстоятельствах смерти Романа Бондаренко в Белоруссии приостановлено. Все фигуранты криминальной группировки, обвиняемой общественностью в убийстве диссидента, находятся на свободе и занимают государственные должности. Осуждены лишь врач и журналистка вскоре закрытого независимого СМИ, предавшие огласке с одобрения членов семьи Бондаренко данные, уличающие Александра Лукашенко и других должностных лиц республики во лжи об обстоятельствах гибели минского диссидента.

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