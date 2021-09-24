Париж, 25 сентября, 2021, 00:19 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» готов побороться с мадридским «Реалом» за 22-летнего нападающего «Пари Сен-Жермена» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. Об этом 24 сентября сообщил журналист Дункан Каслс. Также журналист сообщил, что владелец клуб Мансур выделил средства на подписание футболиста.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в восьми матчах за «ПСЖ» в Лиге 1 и Лиге Чемпионов, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» 1 июля 2018 года из «Монако» за 145 миллионов евро. В сезоне 2017/19 француз выступал за столичный клуб на правах аренды. На данный момент трансферная стоимость Килиана, согласно данным портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.