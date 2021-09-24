Рим, 25 сентября, 2021, 00:03 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года объём экспорта итальянской продукции вырос на 22,8% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщил в пятницу, 24 сентября, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Он особенно подчеркнул, что по темпам роста в сравнении с показателями годичной давности Италия опережает как Германию, так и Францию, где рост составил 16,3% и 16,9% соответственно.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит от 4 до 5%.