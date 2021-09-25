Рим, , 00:00 — REGNUM Гражданам Италии после коронакризиса нужно обрести новую солидарность, заявил в пятницу, 24 сентября, на встрече с представителями совета конференции католических епископов президент Италии Серджо Маттарелла.

Серджо Маттарелла Kremlin.ru

«Мы призваны реконструировать общество в духе солидарности, преодолевая социальные, экономические и экологические неравенства, которые компрометируют человечество», — сказал формальный глава итальянского государства.

По данным на 23 сентября, в Италии умерли 130 603 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 52 (днем ранее — на 63). Число подтвержденных носителей выросло на 3797 (днем ранее — на 4061). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 653 696 — более 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 103 556 человек (на 1527 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 41 759 921 человек, что составляет 69,34% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.