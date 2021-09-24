Рим, 25 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Гражданам Италии после коронакризиса нужно обрести новую солидарность, заявил в пятницу, 24 сентября, на встрече с представителями совета конференции католических епископов президент Италии Серджо Маттарелла.

Kremlin.ru Серджо Маттарелла

«Мы призваны реконструировать общество в духе солидарности, преодолевая социальные, экономические и экологические неравенства, которые компрометируют человечество», — сказал формальный глава итальянского государства.

По данным на23 сентября, в Италии умерли130 603человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на52(днем ранее — на 63). Число подтвержденных носителей выросло на3797(днем ранее — на4061). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 653 696 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены103 556человек(на1527 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 759 921человек, что составляет69,34% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе — сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.