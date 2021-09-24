Вашингтон, 24 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Разработчики новой версии игры Dwarf Fortress выложили в сеть видео с демонстрацией игрового процесса. Об этом 24 сентября сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Студия Bay 12 Games продемонстрировала в видео работу новых механик, которые появятся в предстоящей Steam-версии игры. Она также показала такие новые функции, как пустынный биом и грибные деревья (mushroom trees). Пока авторы игры не назвали дату её выхода в Steam.

Для справки: проект Dwarf Fortress существует уже более 15 лет, релиз первой версии игры состоялся 8 августа 2006 года. Она представляет собой смесь симулятора строительства колонии, симулятора менеджера и roguelike (игра, в которой уровни генерируются процедурно, а у персонажа, обычно, есть только одна жизнь). Реализацией проекта занимаются геймдизайнеры Тарн и Зак Аддамсы.