25 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 11:46 — REGNUM Отчет двухпартийного политического центра США показал, что в период с 15 октября по 4 ноября у федерального правительства могут закончиться денежные средства, что приведет к долгам по таким разным статьям, как социальное обеспечение и зарплаты военных. Этот отчет, опубликованный 24 сентября, указал на даты, когда Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своему долгу, если лимит государственного долга не будет повышен. В данный момент этот вопрос обсуждается политиками в Конгрессе США. Однако по состоянию на данный момент обсуждения зашли в тупик. Республиканцы отказываются поддерживать демократов в вопросе повышения лимита задолженности. Отметим, что лимит ограничивает возможности правительства занимать деньги для оплаты своих счетов. Экономисты предупреждают, что спор внутри Конгресса может привести Соединенные Штаты менее чем через месяц к тому, что станет катастрофическим экономическим шоком.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новые данные показывают, что у Конгресса есть всего несколько недель, чтобы решить вопрос о лимите задолженности», — сказал в своем заявлении Шай Акабас, директор по экономической политике в Двухпартийном политическом центре.

«Если они этого не сделают, правительство США рискует пропустить или отложить важнейшие счета, которые должны быть оплачены в середине октября и на которые полагаются миллионы американцев, от военных зарплат и пенсионных пособий до авансовых выплат налоговых кредитов на детей», — добавил Акабас.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не думаю, что республиканцев это хоть немного беспокоит», — пишет @GlennFink3.

«Как же глупо, что демократы пытаются пропихнуть пакет мер на $3,5 трлн, а потом плачут о потолке долга. Вы просто хотите продолжать тратить и увеличивать долги, пока мы не рухнем? И да, я знаю, что республиканцы тоже так делали. И многие из нас это ненавидели. Давайте не будем отвлекаться. Поднимайте потолок… и сокращайте бюджет», — отвечает @_mickydicky.

«Мы десятилетиями накапливали непосильный долг. Спасибо, политики», — осуждает @kywanderlust.

«Все просто. Нужно запустить станок для печатания долларов, а затем ждать инфляции…» — комментирует @lfoliv.

«Правительство должно закрыть Пентагон, чтобы сохранить страну», — считает @Michael31581908.

«Потолок долга будет поднят. Не беспокойтесь об этом. Хорошего дня», — пишет @aimlowjoe.

«Постойте, нам не следует поднимать лимит», — уверен @devin_brooking.

«Я собираюсь выйти из фондового рынка, вероятно, к концу этого месяца и подождать, чтобы увидеть, как разворачивается эта катастрофа. Спасибо партиям за то, что вы продолжаете портить Америку», — отвечает @stevemillerfoto.

Указатель «Уолл-стрит» (сс) caccamo

«Давайте представим себе: если Китай опустошит американскую валюту в начале октября, что произойдет с США?» — спрашивает @Williiiam_Qian.

«Биг Мак не смогу купить?» — шутит @toddtoddddddd.

«У меня есть безумная теория: может быть, мы не должны тратить так много денег, тогда мы бы не израсходовали все кредиты. Безумие, я знаю», — отмечает @anccpt.

«Мне грустно, что наше правительство использует страх, чтобы заставить людей делать что-то… Может быть, нашим политикам стоит вернуть все деньги, которые они заработали в прошлом году, пока остальные «сидели дома». Прекратите угрожать нашим пожилым людям и ответственно выполняйте свою работу», — требует @FaithPh89465459.

«Вот идея. Если правительство закроется, мы продолжим платить военным, почтовым работникам и пособия детям. Деньги будут поступать от членов Конгресса. Сначала из их зарплат, затем из инвестиций, которые они сделали, находясь на своем посту. При необходимости также возьмем деньги из их избирательных фондов», — пишет @rkelley79ma.

«То есть ветераны и люди, зависящие от социальной страховки, могут потерять свой ежемесячный доход, в то время как Конгресс продолжает получать свой? Просто любопытно…» — комментирует @amandajoponder.

«Мы продолжаем их тратить, а они продолжают их переводить в офшоры и инвестировать. Деньги не возвращаются», — отмечает @EnGodsimge.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа министр финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей поднять потолок государственного долга страны. Отмечалось, что министерство финансов в настоящее время использует то, что оно называет «чрезвычайными мерами», чтобы помешать США объявить дефолт по своему долгу. Ранее Йеллен заявляла, что дефолт может наступить в октябре, когда казначейство исчерпает свои резервы наличности и чрезвычайные возможности заимствования в рамках лимита долга в размере 28,4 триллиона долларов.