Париж, , 23:46 — REGNUM Французский военнослужащий погиб в боестолкновении на территории Мали, сообщает 24 сентября пресс-служба Елисейского дворца.

Французские военные в Мали TM1972

«С большим сожалением президент республики узнал о смерти старшего капрала 7-го батальона горных стрелков Максима Бласко, который был убит в Мали во время боевого столкновения с группой вооруженных террористов», — указано в сообщении.

Подробности гибели военного не раскрываются.

При этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли также не стала уточнять детали произошедшего, выразив соболезнования его родным и близким.

Напомним, Франция с августа 2014 года проводит военную операцию «Бархан» против исламистских группировок, действующих в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде.

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