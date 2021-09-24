Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Marvel намерена защищать в суде свои права на владение такими известными комикс-франшизами, как «Человек-паук», «Доктор Стрэндж», «Железный человек» и другими. Об этом 24 сентября сообщает портал Deadline.

Maxpixel.freegreatpicture.com Комиксы

Наследники умерших авторов комиксов Стива Дитко, Стэна Ли, Дона Рико, Джина Колана и даже родственники Ларри Либера (в октябре 2021 года ему исполнится 90 лет) ранее направили в Marvel и Бюро регистрации авторских прав США заявления об отзыве прав на известные комикс-франшизы. В ответ Marvel 24 сентября 2021 года подала по этому поводу исковые заявления в суды штатов США Калифорния и Нью-Йорк.

Юрист Marvel Дэниел Петрочелли, комментируя, в частности, жалобу наследников Дитко, заявил, что автор комиксов работал по найму, получал от Marvel оплату за каждую страницу и, таким образом, не получил «никаких прав» на интеллектуальную собственность.

Напомним, в январе 2014 года Warner Bros. удалось выиграть подобный судебный процесс. Тогда оспорить принадлежность авторских прав попытались наследники художника Джо Шустера, который является одним из создателей Супермена.